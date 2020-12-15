星樓市走出疫情陰霾　私宅成交增18%

新加坡樓市走出疫情陰霾，數據顯示，新加坡11月新建私人住宅銷量增長18%，從10月的645套增至767套，因本地買家押注明年經濟從疫情中復甦，在樓價回升前搶購。

在低利率和政府刺激措施的支持下，新加坡房地產市場經受住了有史以來最嚴重的衰退。現在買家們正重返市場，新加坡政府預測，由於旅行限制和當地安全規定的放鬆，明年經濟將增長4至6%。

新加坡房地產經紀公司表示，各國已購買疫苗，而新加坡預計將在未來幾個月放鬆更多的疫情防範措施，因此市場對樓價將大幅上漲持樂觀態度。想買樓住的當地人和投資者都想從當前的價格中獲利，故出手了。

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