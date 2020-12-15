皇冠度假集團捲入2新官司　股東及前僱員分別索償

澳洲富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，近日更捲入兩宗新的官司。其中一宗為集體訴訟，股東於上周五(11日)群起於澳洲維多利亞省最高法院興訟，控告皇冠有欺騙或誤導行為，並違反了披露責任，使股東們手上股票出現虧損，要求公司以合理價格回購他們手上的股票。

代表股東提出本次集體訴訟的律師行對外媒表示，澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)10月時向皇冠發出通知，表示注意到該集團旗下Crown Melbourne Limited潛在違反洗錢法和反恐怖主義資助法。皇冠股價因而大跌，市值蒸發了5億澳元(約29億港元)。

皇冠周二(15日)發公告，表示知悉該集體訴訟和收到入稟狀，並聲稱會就該訴訟全力抗辯。

事實上，股東們3年前亦透過該律師行向皇冠進行集體訴訟，該次涉及2016年10月公司的19名職員在中國招賭被捕，事件同樣令公司股價大跌，市值蒸發了13億澳元(約75.8億港元)。

被捕19名員工的其中一位、譯音姓江(Jenny Jiang)的女士，周二(15日)對外媒表示，事件多年以來令她精神健康受損，亦因而令她在中國留有案底，影響她的職業前途。她已向維省最高法院入稟，控告皇冠違反僱主責任，要求賠償。

而事實上，今年以來澳洲當局為調查皇冠是否違規，進行了多場聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。公司於上月公布澳洲悉尼的賭場項目因監管問題而未能如期在本月開幕。其後公司更披露，其信貸評級被下調，且會因而使其歐元融資票據每年債務成本上升約100萬美元(約780萬港元)。

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