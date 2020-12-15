【旅業蕭條】中國國航旅客周轉量瀉38%
2020年12月15日 20:07
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（中新社圖片）
中國國航(00753)公布，11月客運運力投入(按可用座位公里計)按年下降 32.2%，按月下降6.8%；旅客周轉量按年下降38.5%，按月下降10%。其中，國內客運運力投入按年上升8.5%，按月下降6.6%，旅客周轉量按年下降 1.6%，按月下降 9.9%；國際客運運力投入按月下降11.6%，旅客周轉量按月下降 17.0%；地區運力投入按月下降3.1%，旅客周轉量按月上升8.2%。平均客座率為72.1%，按月下降2.5個百分點。其中，國內航線按月下降2.7個百分點，國際航線按月下降2.7個百分點，地區航線按月上升5個百分點。
貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年上升24.5%，按月上升9.9%；貨郵周轉量(按收入貨運噸公里計)按年上升3.3%，按月上升11.3%。
貨運載運率為36.4%，按年下降7.5個百分點，按月上升0.5個百分點。
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