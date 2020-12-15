【深度解構】股神軍師唱淡：美國正玩火　未來10年買股回報低

新冠肺炎疫苗周一於美國正式開始接種，惟美股道指受「封城」消息拖累而先升後倒插，反映疫情依然困擾投資者情緒。「股神」巴菲特多年副手、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)雖然預期，隨着疫苗廣泛分發，疫情的影響將會在一年內逐漸消失，但同時警告未來10年的股市回報將較過去10年遜色，主因是放水及財赤皆過激，猶如玩火！

芒格周一在加州科技學院的網上會議中表示：「真神奇，我曾見過小兒麻痹症被疫苗完全消滅，亦相信今次疫苗分發的速度快得讓人搞不清楚。」意味他看好疫情快過。不過，他對投資市場前景顯然審慎得多，預告未來10年的股市回報相對地降低，形容目前市場「極為狂熱，而管理制度、獎勵制度是如此愚蠢」。他又對近年美國大規模推出量化寬鬆(QE)及不斷增加財政赤字提出警惕，指現時「處於未知的境地」，「無人像我們這樣長期印鈔而不引發麻煩，認為我們十分接近玩火的情況。」

他又提到零售業在網購趨勢之下已難以賺錢，行業在疫情下進一步面臨壓力。巴郡另一主要業務飛機零件製造也受疫情重創，須作出約100億美元撇帳。

事實上，在實體經濟持續未能擺脫疫情困擾下，美股卻從今年谷底強勁反彈，近期更多次破頂，不少專家及投資名宿已對市場過度亢奮提出警告，尤其要注意美國新股市場高處不勝寒，這往往是大冧市前的特徵。其中，上周掛牌的送餐平台DoorDash及短租住宿平台Airbnb「高價」上市不久就遭券商唱淡，周一股價分別瀉8.57%及6.64%。券商Gordon Haskett下調Airbnb投資評級至「跑輸大市」，雖然把目標價由77美元調高至103美元，但較現水平低約兩成。

至於9月上市前獲巴菲特入股的雲端軟件商Snowflake，將有大量股份周二解禁出售，股價周一率先挫7%。

聯儲局周二召開今年最後一次議息會議，富國銀行宏觀策略主管Michael Schumacher發表明年展望，唱淡美債前景，理由是疫苗面世將顯著提振市場信心，帶動債息急升。該行的基本預測是到2021年中，美國10年及30年期債息將分別升至1.15及1.35厘，意味較周一分別漲23%及50%，Schumacher更認為，倘一切完美，包括經濟上及疫苗方面，10年期債息甚至會升上1.5厘，遠高過疫情期間的0.318厘歷史低位。一旦他的預測準確，預示聯儲局明年會開始有加息壓力。

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