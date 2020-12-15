【深度解構】拜登勢結盟台韓　美決「芯」堵華

據美媒分析，過去幾年，華為成為中美衝突的核心，特朗普政府限制其獲取使用美國技術製造的晶片，而美國在半導體設備和設計工具方面的主導地位，亦使華為如今基本上「缺芯」。為進一步封殺內地半導體自給自足，特朗普已將中國最大晶圓代工廠中芯列入「黑名單」。該股股價周二跌3.8%，收報21.25元。

目前估計，拜登政府上台後，將投入更多資源支持美國和盟友的研發及生產實力，尤其是台灣及南韓，力避最尖端技術落入對手，務求使內地更難在半導體產業上追趕，而支持晶片在美國製造的舉措，也符合拜登提振本土製造業的競選承諾。券商摩根士丹利也指出，在全球爭搶科技優勢的大戰中，台灣在晶片上表現卓越，已成為世上最重要的地方。現時任何想主宰數碼未來的地方，都必須向台灣或南韓採購晶片。隨着中美「新冷戰」加劇，台灣的重要性只會與日俱增。

至於內地，無疑已在科技戰中暴露了半導體產業的弱點，面對圍堵，唯一能做的是加緊實現自給自足。硬件方面，據國際半導體產業協會(SEMI)數據，內地是全球最大半導體設備市場，今年第三季銷售額按年增長63%至56.2億美元(約438億港元)；軟件方面，亦正從其他地區招募頂尖工程師。

綜合內地及台灣媒體報道，不久前離開「爛尾晶片項目」武漢弘芯的蔣尚義證實回歸中芯擔任副董事長。據報，蔣氏目前在上海進行14天隔離，決定再度回巢的關鍵是與周子學很熟，同時對半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片(Chiplet)，在中芯實現我的理想會比較容易」，又強調「我只是很單純的工程師，有權利追求理想和事業目標，尤其是技術上的理想」。

事實上，半導體基本是台灣的基石產業，而中芯崛起也有很多台籍專才的身影，兩岸晶片人才之爭向來備受關注。當談及自己由台積電跳槽中芯，蔣慨嘆「反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差......在我這個年紀，坦白說機會不多了」。他又澄清，中芯和弘芯給他的待遇均沒有比以前在台積電的優越。

他表示，在中芯可以做的事比弘芯多得多，因中芯能力也較強，本身已有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已做到14納米、「N+1」、「N+2」，因此相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

14納米製程是中芯第一代FinFET(鰭式場效電晶體)工藝；「N+1」是第二代FinFET工藝，據稱目前已處於客戶產品驗證和小量試產階段；「N+2」被指可對標台積電當年不用極紫外光(EUV)光刻機的首代7納米製程。

蔣尚義是台積電能超越半導體發源地美國的關鍵人物，曾在台積電甚有人氣，被暱稱為「蔣爸」，2016年過檔中芯出任獨立非執行董事。中芯亦成功挖得同樣曾任台積電的現任聯合首席執行官梁孟松。這意味內地將決「芯」集中資源力谷中芯！

【敏感時刻 台灣「晶片雙雄」世紀大和解】

中美科技戰持續，台灣被視為在晶片上具舉足輕重的地位。在這非常時期，當地最大的廠商亦有「團結」之勢！事緣有台灣「晶片雙雄」之稱的台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠，昨日在一個場合上主動握手，並互相祝福。被當地媒體形容為「世紀大和解」。

曹之後接受採訪時雖然否認兩人有心結，只是媒體做文章，但兩人「瑜亮相爭」的傳言在當地半導體行業流傳已久。據了解，事緣1980年代，台灣半導體業以整合元件製造(IDM)為主，仍未有晶圓代工之時，曹氏曾對張氏建議發展晶圓代工的構想，但不獲正面回應。其後張氏於1987年創立台積電，以晶圓代工起步，被業界稱為「晶圓代工之父」，據聞這讓曹氏很不服氣，從此種下兩人的心結。

這場「世紀大和解」在此刻意義重大，因內部「團結」將有利台灣於全球科技界兵家必爭下增強籌碼。事實上，當地的半導致產業正步入「空前繁榮」，據外媒報道，台灣19家大型資訊科技公司今年11月的合計營業收入，高達1.45萬億元新台幣，創新高，折合約3,995億港元。其中，有13家收入增幅達雙位數，例如聯發科11月收入按年增長62.7%至335億元新台幣，鴻海增13.1%至6,813億元新台幣。

有分析認為，隨着5G通訊日漸普及、新iPhone出貨量穩定增長，造就科技產品需求空前，加上美國對中國內地科技公司的制裁等因素，促使台灣科技廠商訂單大增，進入前所未有的繁榮期。

據報道指出，台灣代工廠負責供應所有iPhone 12，生產90%的iPad，製造全球近九成的伺服器和八成的個人電腦，以及代工全球70%的晶片。目前預計當地強勁的訂單或會在未來幾個月，轉化為全球科技業的可觀收益。

【美國須防衞大灣區崛起 搶半導體地位】

隨着中美貿易戰延伸至晶片領域，且極可能不會在美國候任總統拜登4年任期內結束，美國科技大廠英特爾(Intel)曾建議，美國應要有保護半導體行業的國家戰略。當地媒體更點名，美國半導體業要防衞的對象是中國正大力推動的粵港澳大灣區，在幾乎無限資金投資及人才回流下，料中國很快就會領導半導體產業。

美國資深財經傳媒人Kenneth Rapoza撰文指出，美國半導體業界正希望拜登政府能提出保護半導體產業的國家戰略，保護半導體產業免受中國侵害極為重要。他指出，在資金方面，大灣區正好與中國扶植科技業的科創板同時推出，而科創板有屬於晶片製造領域的新公司，直言「中國擁有無限量現金，政府、銀行實際是向企業撒錢，希望藉此培養獨角獸(估值逾78億港元)企業。即使有損失，國有銀行遭受的風險也低於美國的風險投資者」。

在人才上，預計大灣區將吸引美國精英名校的中國留學生或專門孕育「獨角獸」的科技相關人才。在理想情景下，這些人才回國後，將把中國的技術實力提升到更高層次。

Rapoza又引用美國科技業組織半導體協會(SIA)數據稱，在全球半導體產能中，美國僅佔12%，亞洲卻超過80%，而對美國半導體公司來說，成本上升和外國政府補貼是重大劣勢，尤其是中國的政府補貼，讓印刷電路板的製造成本從10美元降至約3美元，讓美國相關生產設備投入亞洲和中國。

他又提到，英特爾對美國來說非常重要，其為美國唯一的微處理器製造商，若決定外判晶片製造，地點肯定會在亞洲，更也許是該公司在中國大連的工廠。因此，美國政府保護半導體產業是迫在眉睫。頂尖科技公司AVG集團也預計，中國很快就會領導半導體產業，成為下一個最好的微處理器製造者，若美國要生存，就需要國家戰略。

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