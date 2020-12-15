BC科技旗下公司獲批香港首個虛擬資產交易平台牌照
2020年12月15日 20:26
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BC科技集團(00863)公布，其全資附屬OSL Digital Securities於周二(15日)獲證監會授出經營虛擬資產交易平台的第1類及第7類牌照，可以在港從事受規管的虛擬資產經紀及自動化交易服務業務。
公司相信，OSL Digital Securities作為首家且現時唯一獲得證監會頒發虛擬資產牌照的交易平台(包括證券型代幣)，將為香港和區內的虛擬資產交易和安全保管樹立業內最佳的合規、安全、財務透明和客戶保護標準。
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