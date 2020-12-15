上海商業銀行：對美元長期貶值看法有所保留

上海商業銀行發表《2021年環球經濟及外匯展望》報告，預期踏入2021年，美國一枝獨秀的情形或一去不返。疫苗研發加上聯儲局息口按兵不動，可重燃投資者對海外廉價資產的興趣。儘管如此，該行對美元陷入長期貶值的主流看法有所保留。

該行認為亞洲資產被顯著低估，估值讓人垂涎的替代品已如鳳毛麟角，致使更多投資者押注亞洲股市跑贏領航日久的標普500指數。

中國方面，不少出口商須趕在農曆新年前加緊結匯，在強調內循環的主調下，該行認為人行可能容忍人民幣進一步升值，料明年離岸人民幣有望觸及6.35水平。

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