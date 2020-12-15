投資者注意！特朗普真的翻盤無望？白宮資深顧問：有一招

外國傳媒報道，全美周一9(4日)舉行總統大選選舉人團投票，意味拜登已成為候任總統。不過，白宮資深顧問米勒表示，大選出現爭議的州可能會出現「另類選舉人」替特朗普投票。

米勒表示，憲法上明訂確定總統大選結果的日子為1月20日，即仍有足夠時間矯正這次錯誤的舞弊選舉結果，證明特朗普才是贏家。他稱，除了原本在各州選舉人團名單中的選舉人之外，在出現選舉爭議的州，將會有一組共和黨團推出的「另類選舉人」(alternate slate of electors)出面投票，也會把他們的投票結果呈交給國會，如此將確保特朗普競選團隊的司法訴求能獲得重視；如果特朗普最終在法院上贏得訴訟的話，這些「另類選舉人團」身份將被確認。

他所指的正是在如喬治亞、威斯康辛與賓州等選舉出現爭議的州，特朗普盟友們會以「另類選舉人」身份投出自己舉辦、非官方的選舉人團投票，之後法院若在這些州判決特朗普翻盤，這些另類選舉人的投票結果應該可以為國會認可。

雖然上述說法被其他媒體否定，但明年1月20日前大局仍混亂是肯定的。

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