明年投資大勢！電商、宅娛樂料續受捧

外地媒體報道，疫情加速網上交易與娛樂活動，隨着網絡崛起，人類正歷經一場延續20年的消費習慣變革，「電商網購及宅娛樂」等兩大新消費潮流，已成為後疫情時代投資主軸。

以美國今年感恩節銷售數字為例，雖然受疫情影響，美國實體商店顧客人數按年減少一半左右，但在手機或筆記型電腦帶領下，電商依然在黑色星期五交出亮眼業績。根據Adobe Analytics統計，今年感恩節電商銷售創下51億美元新紀錄，按年增長達22%，其中有一半來自於智能手機訂單。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，以電子商務來說，食品和消費品類別佔經常性消費者支出大，加上疫情改變了消費趨勢，更加速了全球數碼化進程。

數據顯示，美國民眾使用串流平台的時間，在疫情期間爆炸性增長，於2019年11月，2,000位美國受訪者平均每月花30美元訂閱串流平台，到了2020年3月，數字一口氣增加到37美元，增幅達23%。

投資方面，包括網絡購物、電子遊戲、影音串流等可說是疫情受惠族群，而除消費產業外，消費商機已涉足電訊、科技，甚至金融產業。

富蘭克林證券投顧表示，隨着企業增加對移動性、協作及其他遠端工作技術和基礎架構的投資，根據研究機構Gartner預測，2021年公用雲支出估計逾3,000億美元，且增長趨勢將持續至2024年，顯示數碼體驗已成為所有企業及消費者體驗的中心。

富達國際基金經理人Hyomi Jie表示，隨着美國總統大選塵埃落定、新冠肺炎疫苗發展神速，以及中國內地「十四五」計劃等推動，預計會增強中國內需消費動能。其中，受惠於人民對健康和環境的關注超過以往、中產階級崛起、收入和教育水平提升，預期這些結構性利好有望替內需消費產業提供具吸引力商機。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020