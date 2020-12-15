樓價UPDATES：將軍澳晉海套三房　累減122萬元沽

疫情下半新樓都要劈價吸客，將軍澳晉海套三房單位，7月底放盤，累減122萬元沽出，成交價1,058萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座極高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景，獲買家以780萬元買入，實用呎價約17,143元，新買家為外區客，買見原業主已因疫情市況作出適度價格調整，多次累減高達1成之多，故與家人商量約一星期後跟業主再磋商入市。

●北角尚譽低層C室，實用面積170方呎，開放式間隔，座向西面，獲區外首置上車客以約438萬元承接，實用呎價25,765元，原業主於2017年4月購入單位投資，當時作價409萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽貨，帳面獲利29萬元，單位期內升值約7%。

●灣仔囍滙3座中層C室，實用面積443方呎，一房間隔，以1,138萬元易手，實用呎價25,688元，原業主於2013年12月以933萬元買入，持貨7年，帳面獲利205萬元，單位升值近22%。

●大坑龍華花園1座低層F室，套三房間隔，望山景，實用面積約694方呎，以約35,000元放盤約1個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約4,000萬元或11.4%，以約3.1萬元承租，實用呎租約44.7元，低市價10%。

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九龍區

●將軍澳晉海2A座低層A室，實用面積約700方呎，套三房間隔，今年7月尾開始放售，業主原叫價1,180萬元，其後多次調整價格，最終於日前以1,058萬元易手，大幅減價122萬元或10%，實用呎價約15,114元，原業主約於2017年10月以約919.9萬元購入，持貨至今3年帳面獲利約138.1萬元，物業升值約15%。

●將軍澳清水灣半島5座中層H室，實用面積約608方呎，三房間隔，原先以叫價860萬元放售，經議價後減價47.5萬元或約5.5%，以812.5萬元成交，實用呎價約13,363元，新買家睇完一次樓後回家商議及視察屋苑周邊環境，再約業主翻睇單位，經過一輪議價及考慮後決定購入單位。

●西南九龍匯璽2A座高層A室，四房連多用途房間隔，望維港海景，實用面積約1,343方呎，以約56,000元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以54,000元租出，實用呎租約40.2元，新租客為家庭客，心儀單位位處高層兼享海景，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣泓景臺5座低層B室，實用面積577方呎，三房間隔，望街景，上月開價1,080萬元，買賣雙方連番議價後，最終累減80萬元，以1,000萬元易手，實用呎價17,331元，原業主於2002年11月以201萬元入市，持貨18年沽貨帳面獲利799萬元離場，單位升值近4倍。

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新界區

●東涌藍天海岸2座低層G室，實用面積485方呎，兩房間隔，叫價660萬元，放盤一星期，減價10萬元，以650萬元賣出，實用呎價13,402元，新買家為上車客，見原業主肯減價10萬元，即拍板入市，屋苑12月暫錄得5宗買賣，平均實用呎價12,182元。

●東涌東環3A座中層9室，實用面積約572方呎，三房間隔，享海景，新買家為外區首置客，睇樓數次後即決定入市，原業主開價約730萬元放售僅3星期，雙方議價後終以715萬元成交，實用呎價約12,500元。

●青衣灝景灣11座高層A室，實用面積778方呎，套三房連儲物房間隔，外望荃灣西一帶海景，景致開揚，於10月以1,480萬元放盤，眼見屋苑有不少業主減價，遂於本月初降價至1,400萬元，近日經買家議價後，最終以1,342.8萬元易手，實用呎價17,260元，新買家為區內客，由於家庭成員增加，單位不夠住，增購一伙大單位。

●青衣翠怡花園1座中低層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，望山景，今年6月初開始放盤，原叫價560萬元，經議價後減價11萬元或約2%，至日前以549萬元沽出，實用呎價約14,918元，屋苑12月暫錄約8宗二手買賣，現時約有48個放盤，最低入場價由570萬元起。

●荃灣樂悠居高層23室，實用面積424方呎，原則一房間隔，已間兩房，叫價700萬元，原業主日前下午放盤，一名上車客得知有新放盤，相約即日睇樓，並肯遷就租客時間，放工即趕往睇樓，一睇即中立即還價洽購，最獲減價42萬元，放盤短短8小時，火速以658萬元沽出，實用呎價15,519元。

●屯門居屋新圍苑A座高層1室，實用面積554方呎，區內客為鄰近小朋友讀書地方，加上原業主放盤至今累減72萬元，便決定於已補價自由市場以508萬元購入上址作自住或投資之用，面積呎價9,170元，如以同類型單位現時租金約13,000元計算，租金回報率達3.1厘。

●屯門豐連2座中層H室，實用面積253方呎，開放式間隔，業主願意調整租金，減租600元，租客即睇即租，以月租9,400元租入單位，實用呎租37.2元，如以業主於2016年以約220萬的購入價計算，單位的租金回報率達5.1厘。

●粉嶺中心E座中層6室，實用面積約513方呎，三房改兩房間隔，放盤至今1個月，原叫價635萬元，因為急於移民，日前終以593.8萬元沽出，減價41.2萬元或7%，實用呎價約11,575元，原業主於1993年11月以約189.5萬元購入，持貨約27年，帳面獲利約404.3萬元，物業升值約2.1倍。

●沙田第一城45座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以538萬元易手，實用呎價17,697元，原業主則於2016年以398萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利140萬元離場，單位升值約35%。

●沙田帝堡城2座高層C室，實用面積780方呎，三房兩廳間隔，單位原先叫價1,180萬元，累減180萬元至1,000萬元成交，減幅近15.3%，實用呎價12,821元，原業主於2014年1月購入上址，當時作價714萬元，持貨至今沽售，帳面獲利286萬元，單位逾6年升值40%。

●大圍名城2座南翼中層D室，實用面積739方呎，套三房間隔，日前以1,260萬元易手，實用呎價17,050元，原業主則於2015年以940萬元購入，持貨5年帳面獲利約320萬元離場，升值約34%。

●馬鞍山雅濤居1座高層A室，實用面積779方呎，套三房間隔，日前以1,138萬元易手，實用呎價14,608元，較上月錄得同類型單位1座中層A室，實用面積779方呎，以1,000萬元易手，高出13.8%。

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