股神開聲！巴菲特促美快救市 警告這是一場經濟戰
2020年12月15日 21:39
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巴菲特（Getty Images圖片）
外國傳媒報道，「股神」巴菲特促請政府盡快採取行動通過新一輪紓困方案，給經濟帶來支持，並形容為處於「經濟戰」中，又警告目前對小企業的救助措施並沒有幫助它們走出困境。
他說：「我認為紓困是國家欠美國數百萬小企業的...當局只需要恢復薪金保護計劃，並藉此帶領美國逐漸走出疫情。在二次大戰時，美國有許多行業停止運作，一切都投入國防生產，而在當前的特殊衰退中，美國有許多人暫停工作，但其他國家的經濟卻逐漸復甦。」
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