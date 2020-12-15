股神開聲！巴菲特促美快救市　警告這是一場經濟戰

外國傳媒報道，「股神」巴菲特促請政府盡快採取行動通過新一輪紓困方案，給經濟帶來支持，並形容為處於「經濟戰」中，又警告目前對小企業的救助措施並沒有幫助它們走出困境。

他說：「我認為紓困是國家欠美國數百萬小企業的...當局只需要恢復薪金保護計劃，並藉此帶領美國逐漸走出疫情。在二次大戰時，美國有許多行業停止運作，一切都投入國防生產，而在當前的特殊衰退中，美國有許多人暫停工作，但其他國家的經濟卻逐漸復甦。」

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