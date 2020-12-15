疫下真「轉機」！全球航空界掀改裝潮　主攻貨運

疫情爆發期間，航企拆卸舊客機座椅以運載貨物的現象並不罕見，但以臨時性質居多。不過，有外媒報道指，陸續有航企及飛機租賃公司將客機永久改裝成貨機。其中，加拿大航空公司計劃將數架飛機型號波音767改裝為貨機，俄羅斯西伯利亞航空公司則向飛機租賃公司通用電氣金融航空服務(GECAS)採購首批737-800改裝版貨機。

航空數據公司Cirium預料，全球客機改裝為貨機的飛機數量，明年將增36%至90架，並於2022年再增至109架。顧問公司Ishka解釋，機齡屆15年的二手飛機市值年內已跌20%至47%，某程度也提高改裝客機的吸引力。

這種往往需時3至4個月、耗資數百萬美元的永久改動，反映出業界相當看好電商的空運需求，甚至未來數年或將維持高漲，也對旅遊業恢復速度感悲觀。國際航空運輸協會(IATA)數據顯示，今年3至8月期間貨運收入較疫情前增逾1.6倍，其佔行業收入的比重，也由疫情前不足一成，升至41%。

外電引述新加坡的新科工程公司總裁Jeffrey Lam指，公司正擴大改造計劃，料明年轉換至少18架A321型號的飛機，冀未來進一步提升改造產量到每年25至30架。

儘管客機改裝熱潮有助飛機保養及維修行業抵銷部分經營損失，IATA早前預計，今、明兩年全球航空業界將分別錄淨虧損1,185億美元(約9,243億港元)及387億美元(3,018.6億港元)。更甚的是，全球客運量至少到2024年才能重返至疫情前水平。此外，日本政府因應當地疫情惡化，宣布截至明年1月11日止兩周，暫停推動本土旅遊振興方案「Go To Travel」。

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