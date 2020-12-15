炒油小心！全球石油需求明年仍未能收復失地

儘管新冠肺炎疫苗開始分發和接種，但國際能源機構(IEA)周二(15日)在每月報告中警告，石油需求回升需時數個月，更指一些發達國家今季的的石油需求復甦步伐「開倒車」，料全球石油需求在2021年仍未能收復失地。

IEA削減明年石油需求增長預測每日17萬桶，增長降至每日570萬桶，其中第二季減幅達40萬桶，主要反映航空燃料需求疲弱。

該機構指出，現時石油需求復甦幾乎全靠中國，發達國家的需求前景悲觀，尤其提到歐洲近期疫情反彈導致當局恢復封鎖措施，今季石油需求可能較第三季更弱。

石油輸出國組織(OPEC)輪任主席、阿爾及利亞能源部長Abdelmajid Attar周二重申，產油國不應急於明年初提高產量，因為疫情仍肆虐各地，能源需求依然疲弱。他並提到，即使產油國本月初達成協議，但並不保證到明年4月會提高每日產量200萬桶。

另外，美國石油巨頭埃克森美孚在維權投資者壓力下，周一(14日)承諾會在2025年減少每桶石油的溫室氣體排放量15至20%。

紐約期油於美國周二早段變動不大，微跌0.13%至每桶46.93美元，布蘭特期油亦跌0.16%至50.21美元。至於現貨金價周一曾跌至每安士1,818.9美元的本月2日以來低位後，周二反彈0.94%至1,849.3美元。

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