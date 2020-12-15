豬肉危機解除！中國對進口肉類渴求料減弱

外國傳媒報道，中國對進口肉類的狂熱需求可能接近尾聲。這股需求今年助力推動了全球價格上漲。

中國農業農村部表示，這個全球最大豬肉生產國的生豬數量到2021年上半年很可能從非洲豬瘟中完全恢復。同時，在2月份春節前，政府將加大投放中央儲備豬肉以提振供應。

中國生豬數量迅速恢復可能預示着美國生豬價格的強勁勢頭即將緩解。由於對中國的強勁出口，該全球基準價格較4月份的低位上漲了50%以上。

在中國國內，豬肉市場降溫推動中國的居民消費價格十多年來首次出現通縮，促使荷蘭合作銀行預測明年中國的豬肉進口可能較紀錄高位下滑30%。

中國農業農村部周二(15日)表示，目前來看，生豬生產恢復成效超出預期。一大批高水平的規模豬場快速崛起。專家預計，明年元旦春節期間豬肉供應量按年增加約三成，供應保障進一步增強。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020