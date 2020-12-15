【悲情樓市】疫廈狠劈！錦豐苑放盤降價　工商舖交投22年最少

肺炎疫情持續惡化，疫廈的二手市場掀起劈價潮。馬鞍山居屋錦豐苑已有5%放盤降價求售，其中爆疫的C座有海景放盤減價20萬元。同時拖累各區樓市亦湧現低價成交，青衣私樓做價跌穿「5球」，翠怡花園兩房戶賣455萬元，料屬今年新低。

錦豐苑較早前出現確診個案，世紀21奇豐莊瑞生表示，該盤不少放盤業主叫價態度軟化，並主動擴大議價幅度，單位減幅普遍達3%至5%。其中C座錦蕙閣一個中層兩房單位，實用面積536方呎，望全海景，開價560萬元，日前降價至540萬元放售，每方呎叫價10,075元。

●麗晶花園減價貨再有承接

市區居屋九龍灣麗晶花園減價貨再有承接。香港置業陳子麟稱，項目2座低層B室，實用面積407方呎，享內園景，在市場放售約1個月，曾叫價560萬元，減價42萬元後，以518萬元售出，呎價約12,727元。據悉，原業主於2004年以90萬元買入單位，持貨16年帳面賺約428萬元，升幅逾4.7倍。

事實上，該屋苑疫症爆發後已連錄兩宗成交，均屬減價個案。另一個9座高層E室，降價80萬元，以600萬元沽，減幅約11.8%，呎價約13,274元。項目於12月暫時累錄3宗二手買賣，平均實用呎價約13,200元。

至於同屬東九龍黃大仙的公屋東頭邨，日前部分住戶亦須撤離。區內代理表示，該盤業主「一定有減價」，但預期二手市場會暫時停頓，在疫情下，短時間內不會帶客到該屋苑睇樓。

環亞物業拍賣區蘊聰稱，透過拍賣售出3項物業，包括黃大仙鵬程苑A座高層18室銀主居屋，自由市場開價450萬元，較之前減價60萬元，最終以500萬元拍出，低市價約8至9%。

此外，各區樓價顯著回落，青衣私樓做價連環低於500萬元關口。市場消息稱，區內上車盤翠怡花園12月錄8宗買賣，其中4座低層兩房戶，實用面積365方呎，因樓層及景觀因素，日前以呎價約12,466元易手。

利嘉閣彭錦添續指，其後同屋苑7座另一個低層同面積單位，上月曾開價約595萬元，原業主見上述成交價下跌，緊接減至460萬元沽貨，呎價約12,603元。

藍籌屋苑方面，中原袁廣達透露，鰂魚涌康怡花園G座低層9室套三房單位，實用面積685方呎，8月放盤叫價1,250萬元，11月減至1,150萬元，最終累減182萬元，獲用家以1,068萬元購入，呎價15,591元，成交價較同類單位平近100萬元或約8%。

●工商舖交投創22年最少

本港經濟活動受新冠肺炎疫情重創，今年截止12月14日，工商舖物業市場合共暫錄約3,778宗買賣成交，為自1998年後按年最少，較2019年全年少約22.9%。而今年成交總值暫約706億元，亦較去年低約37.7%。

中原(工商舖)指出，社會不穩緊接肺炎疫情，與經濟環境息息相關的工商舖市場難免受影響，拖累全年買賣交投量大跌。該行董事總經理潘志明表示，對上一次交投最低紀錄為1998年約2,878宗。今年全年買賣成交量低迷，但自下半年起按月買賣交投已逐步上升，由1月僅約190宗，至11月約469宗，為2019年6月後單月新高。

至於該類物業的租賃成交量及總值，今年暫分別有19,114宗與12.09億元，按年升約9.8%，以及少約22.2%。而今年工商舖物業買賣交投，以商廈按年跌幅達34.3%最大，該類物業錄581宗成交，較去年暫少303宗。而成交總額挫幅最多為工廈，今年只錄202億元，較去年大減約49.8%。

潘氏預期，明年工商舖整體市況會穩步向好，年初時仍會在低位徘徊，農曆新年後會逐步平穩，全年交投量及金額會有兩至三成增長，其中成交量料會回升至約4,700宗，總值達約960億元。而租賃成交則輕微上升至21,300宗，租金及售價會平穩向好，增幅在一成之內。

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