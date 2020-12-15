供應縮減！傳De Beers上調鑽石售價

外國傳媒引述消息報道，De Beers上周調升了鑽石銷售價格，為疫情爆發以來首次，上調幅度約2至3%。該公司上周的鑽石拍賣總額已連續第3次超過4億美元，相較之下，整個第二季的銷售額僅5,000萬美元。鑽石業復甦似乎正在萌芽。

諮詢公司Gemdax合夥人Anish Aggarwal表示，目前鑽石庫存極低，顯示消費者對於珠寶鑽石的胃口很好，尤其當他們無法花費在旅行等經驗品上面。

De Beers母企英美資源集團(Anglo American)也表示，供應鏈中游及下游庫存已減少，希望鑽石價格能再提高，否則不會增加產量。

事實上，英美資源集團上周下調未來2年鑽石產量預期，顯示該公司有意維持供應減縮。

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