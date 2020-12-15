紐約金融業寒冬！明年6月前仍需「在家工作」

外國傳媒報道，對華爾街的各大銀行而言，殘酷的現實擺在面前：不論有沒有疫苗，辦公室和交易室未來幾個月基本上仍將是空空盪盪。

儘管美國踏上了疫苗接種，但紐約的金融業如同其他行業一樣，準備迎接漫長而艱難的冬季。各大銀行夏季原本樂觀地期待銀行家和交易員可以回到曼哈頓的辦公室，但確診病例激增，且疫情前景一片黯淡，計劃也已因此泡湯。

美國運通表示，公司絕大部分員工很可能至少在明年6月份之前都將在家辦公。過去一個月，高盛集團和摩根士丹利辦公室工作的員工數量已經有所下降。整個秋季，摩根大通紐約辦公室的人數一直徘徊在20%左右，但高管們預計，隨着12月假期的臨近，在家工作的人會更多。美國銀行最近幾周也不再邀請員工返回各地的辦公室。

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