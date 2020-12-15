大戶減持現金奔向風險資產！美銀：股市沽貨警號

外國傳媒報道，懷着對經濟復甦的樂觀態度，基金經理一直在削減現金倉位，部署風險資產，其程度引起了美國銀行策略師們的警覺。

根據美國銀行於12月4日至12月10日的一項調查，管理總計5,340億美元的資管經理自2013年5月以來首次減持現金，水平降至4%。據美國銀行稱，投資者對股票、大宗商品等所謂「風險」資產的看漲程度達到2011年2月以來最高，比特幣躋身交易最密集的資產類別之中。現金敞口的下降觸發美銀對股市給予「賣出」訊號。

Michael Hartnett等美銀策略師在一份報告中寫道，「投資人氣看漲，疫苗推出的希望引發市場人士積極做好以經濟重啟為主題的交易」。報告稱，新冠肺炎疫苗將於2021年第一季度開始出售。

美國銀行正在權衡許多市場參與者年底面臨的困境：即究竟應該在股市獲利回吐並採取防禦措施，還是繼續押注反彈可能延續至2021年。

根據美國銀行的調查數據，投資者對股市的樂觀情緒達到2018年1月以來最高水平，基金經理在股市的敞口仍保持在43%。

美國銀行表示，現金水平下降和樂觀的成長前景表明，市場預期初期的經濟復甦將類似於2008年金融危機和互聯網泡沫之後的情況。這些策略師說：「對經濟復甦速度和幅度的預期都超過了先前的衰退。」

減少現金之際，資管經理們湧向價值股，新興市場，英國、銀行股和非必需消費品股，減少了對美國、醫療健保股票，以及債券的敞口。在接受調查的投資者中，有42%的人預計新冠疫苗將在2021年第二季開始提振經濟增長，而預測殖利率曲線會更陡峭的人數比例達到創紀錄的76%。

不過，儘管有31%的受訪經理認為估值較低的價值股可以跑贏成長股，做好科技股仍然是當前最擁擠的交易，其次是沽空美元、做好比特幣。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020