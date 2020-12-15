不會回頭了！麥肯錫：網上購物趨勢只有增無減

外國傳媒報道，全球著名諮詢機構麥肯錫(McKinsey)9月調查發現，來自中、德、英、美等4國的消費者中，37%表示今年假期間在網絡上的消費額可能會比去年還要多；願意在實體店多花錢的消費者則只有5%。該機構更預測，如果疫情再來，網上購物的趨勢只有增無減。

雖然疫情遲早結束，但許多專家認為，這種消費習慣的改變恐怕不會因此逆轉。

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