夜市UPDATES：Apple領漲道指　港股夜期高水88點

市場對新冠肺炎疫情仍保持警惕，美股高開後升幅逐漸收窄，其中道指報29,937點，升75點或0.25%；標指報3,668點，升20點或0.57%；納指報12,539點，升99點或0.8%。港股期指夜市報26,295點，升57點，高水88點。

歐盟警告，科技巨頭如果不斷反壟斷法規，可能會被拆骨。Facebook股價跌0.72%；Twitter則升0.61%。

蘋果公司領漲道指，據報集團計劃明年上半年把iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期多近30%，股價升3.37%。

聯儲局今日起召開為期兩天的貨幣政策會議，Axi首席市場策略師Stephen Innes表示，美國近期的封鎖措施意味市場會需要更多刺激措施，無論是財政方面還是來自聯儲局。Innes指出，儘管在疫苗出現後，聯儲對進一步寬鬆會更謹慎，但仍可能會給出進一步QE的信號。

【22:30】儘管歐美疫情惡化促使各地收緊防疫措施，但憧憬財政刺激經濟方案談判取得進展，美股周二(15日)早段止跌回穩。道指反彈171點，報30,033點；標指漲28點，至3,676點；以科技股為主的納指續升108點，至12,548點。

蘋果公司(Apple Inc.)據報計劃明年上半年把iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期多近30%，股價早段報124.21美元，升2%。

美國食品及藥物管理局(FDA)表示，由生化公司Moderna研發的新冠肺炎疫苗有效率達94.1%，料周末成為第2隻開始付運的疫苗。Moderna股價早段漲0.44%至155.76美元。

新股市場繼續是市場焦點。上周掛牌的送餐平台DoorDash及短租住宿平台Airbnb「高價」上市不久就遭券商唱淡，周一(14日)股價分別瀉8.57%及6.64%，前者周二早段報157.09美元，挫10.23%；後者跌2.95%至124.21美元。券商Gordon Haskett下調Airbnb投資評級至「跑輸大市」，雖把目標價由77美元調高至103美元，但較現水平低約兩成。

至於9月上市前獲巴菲特入股的雲端軟件商Snowflake，將有大量股份周二解禁出售，股價周一率先挫7%，周二早段報307.69美元，再瀉13.07%。

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