南京率先整頓社區團購競爭　阿里美團「簽字」

《告知書》重點強調「有序競爭」和「誠信經營」，要求平台經營者不得以不正當競爭方式獲取交易機會或競爭優勢，並因此損害其他經營者或消費者合法權益。尤其不得以低於成本的價格實施低價傾銷，排擠競爭對手獨佔市場，擾亂正常經營秩序，損害國家利益或其他經營者的合法利益。

同時，平台不得虛構斷貨、搶購、優惠，不得以虛假或者引人誤解的訊息欺騙和誤導消費者。尤其要審慎評估、謹慎推出先付款後進行分次消費的預付式消費模式。

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