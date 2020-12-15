中美科技戰：中芯國際委任蔣尚義做副董事長

蔣尚義現年74歲，1986年於國立臺灣大學獲電子工程學學士學位，1970年於普林斯頓大學獲電子工程學碩士學位，1974年於斯坦福大學獲電子工程學博士學位。蔣氏在半導體工業界的45年中，曾參與研發CMOS、NMOS、Bipolar、DMOS、SOS、SOI、GaAs 鐳射、LED、電子束光刻、矽基太陽能電池等項目。在台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)，蔣尚義牽頭了0.25μm、0.18μm、0.15μm、0.13μm、90nm、65nm、40nm、28nm、20nm及16nm FinFET等關鍵節點的研發，使台積電的行業地位從技術跟隨者發展為技術引領者。畢業後，曾在德州儀器和惠普公司工作。其後，於1997年返回台灣，任台積電研發副總裁。於2013年底退休時，蔣尚義的職位是共同首席運營官。之後，曾擔任台積電董事長顧問、中芯公司獨立非執行董事及武漢弘芯半導體製造有限公司首席執行官。

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