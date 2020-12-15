天津港發展收購海豐物流49%股權及堆場

集團指，獲得海豐物流的完全控制權後，可通過資源的靈活調配，發揮資產的協調效用，改善海豐物流的經營模式，並提升其營運及管理效率，有利於其長遠發展，符合集團的整體利益。

另外，集團非全資附屬公司天津外輪代理收購天津港集裝箱物流中心堆場一期，代價為2.38億元人民幣。

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