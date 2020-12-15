中芯遭美部分投資者提出訴訟 尋求經濟補償
2020年12月15日 22:48
東網電視更多新聞短片
中芯國際(00981)公布，關注到一份於2020年12月10日(美國時間)在美國法院提交的關於公司部分證券的民事訴狀（「訴狀」）。該訴狀的原告代表其本人和其他聲稱在美國證券交易場外市場購買了公司部分證券的人士提起了訴訟，但前提是美國法院須允許該案件以集體訴訟的形式進行。
該訴狀將公司及部分董事列為被告，指稱公司發布的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公布的第10b-5規則的規定(該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏)，並尋求未確定金額的經濟補償。
公司正在謹慎評估以上事宜，並將作出積極抗辯。任何關於上述事宜的進一步公告將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》適時作出。
另外，中芯披露遭美國購買了公司部分證券的人士提出訴訟，指控違規，並尋求未確定金額的經濟補償。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020