中芯遭美部分投資者提出訴訟　尋求經濟補償

該訴狀將公司及部分董事列為被告，指稱公司發布的某些陳述或文件違反1934年美國證券交易法第10(b)項和第20(a)項及美國證券交易委員會據此公布的第10b-5規則的規定(該規定禁止與買賣證券相關的某些失實陳述及遺漏)，並尋求未確定金額的經濟補償。

公司正在謹慎評估以上事宜，並將作出積極抗辯。任何關於上述事宜的進一步公告將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》適時作出。

另外，中芯披露遭美國購買了公司部分證券的人士提出訴訟，指控違規，並尋求未確定金額的經濟補償。

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