【產經評論】拜登上陣招台韓　中芯單挑寡敵眾

拜登成為了候任美國總統，隨着總統特朗普翻盤機會渺茫，使市場更關注拜登的對華戰略！其實，拜登與特朗普最大分別在於後者行事「獨來獨往」，而拜登則主張聯合盟友共同出擊。可以預期，若拜登明年順利「登基」，日後在中美科技戰的議題上，好大機會聯合南韓和台灣合作反制內地，屆時將更難應付。已背負半導體國產化重任的中芯國際，要「單天保至尊」殺出血路，誠非易事！

在亞洲，南韓與台灣在半導體業發展明顯領先，加上政治上皆親美，故推測拜登時代的美國，將聯手南韓及台灣圍堵「中國芯」，也是正路猜想。一則可加大圍堵內地科技業力量，使之無法趕上；二則非友則敵，可盡量避免更多尖端技術落入內地手中。

面對華為被美國制裁，內地已深明在科技發展路上「國產化」甚為關鍵，故花費大量資金投入半導體產業，期望能加快自主研發，掌握自我晶片技術，以突破美國圍堵。為此，中芯已成為研發「中國芯」重中之重企業，今年已成功登陸科創板集資，全力配合國策。

除了在融資上配合外，中芯更積極向對手「挖角」，近日就覓得行內龍頭台積電前高層出任副董事長，惟此舉再次暴露出內地半導體產業的弱點，就是至今仍依賴向外「挖角」彌補缺口，反映這些年自身沒有解決行業研發人才短缺的問題。

過去不少海外半導體人才在華發展，但都不見得成功，就如今次加盟中芯的高層，前任台積電高層，及後曾來華擔任中芯獨立非執董，回巢前出任武漢弘芯舵手，而弘芯項目經已「爛尾」收場。再看當年中芯的創辦者，同樣來自台灣半導體產業，惟來華發展中芯未盡人意，後來更遭台積電控告侵權及洩露商業機密而黯然離任。

由此可見，單靠在對手挖角高層加盟，實不足以帶領內地半導體企業成功。事實上，內地半導體產業不缺錢，不缺市場，也不缺產業政策支持，缺的就是研發人才、尊重知識產權的制度、建立包括材料、機械、技術等本土完善產業鏈，以及發展核心技術的耐心。所謂「欲速則不達」，若不正視這些關鍵問題，只怕花更多錢，結果仍是重蹈覆轍，換來一大堆爛尾項目，半導體國產化繼續淪為口號！

事實上，美國從未輕視內地科技威脅。如是者，內地要真正崛起，在這場科技戰上除不能怯場外，只有堅定做到客觀查找不足，下決心對症下藥，方能全力趕上！

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