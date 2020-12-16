東方日報B1：美勢結盟台韓谷研發　華「晶」兵迎戰

據美媒分析，過去幾年，華為成為中美衝突的核心，特朗普政府限制其獲取使用美國技術製造的晶片，而美國在半導體設備和設計工具方面的主導地位，亦使華為如今基本上「缺芯」。

為進一步封殺內地半導體自給自足，特朗普已將中國最大晶圓代工廠中芯列入「黑名單」。該股股價周二(15日)跌3.8%，收報21.25元。

目前估計，拜登政府上台後，將投入更多資源支持美國和盟友的研發及生產實力，尤其是台灣及南韓，力避最尖端技術落入對手，務求使內地更難在半導體產業上追趕，而支持晶片在美國製造的舉措，也符合拜登提振本土製造業的競選承諾。券商摩根士丹利也指，在全球爭奪科技優勢的大戰中，台灣在晶片上表現卓越，已成為世上最重要的地方。現時任何想主宰數碼未來的地方，都必須向台灣或南韓採購晶片。隨着中美「新冷戰」加劇，台灣的重要性只會與日俱增。

至於內地，無疑已在科技戰中暴露了半導體產業的弱點，面對圍堵，唯一能做的是加緊實現自給自足。硬件方面，據國際半導體產業協會(SEMI)數據，內地是全球最大半導體設備市場，今年第三季銷售額按年增長63%至56.2億美元(約438億港元)；軟件方面，亦正從其他地區招募頂尖工程師。

綜合媒體報道，不久前離開「爛尾晶片項目」武漢弘芯的蔣尚義證實回歸中芯擔任執董及副董事長，中芯也確認此事。據報，蔣氏目前在上海進行14天隔離，決定回巢的關鍵是與周子學很熟，同時對半導體有很強烈熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片，在中芯實現我的理想會比較容易」。

事實上，半導體基本是台灣的基石產業，而中芯崛起也有很多台籍專才的身影，兩岸晶片人才之爭向來備受關注。當談及自己由台積電跳槽中芯，蔣慨嘆「反正很多人都罵我叛徒，多罵幾次沒差……在我這個年紀，坦白說機會不多了」。他又澄清，中芯和弘芯給他的待遇均沒有台積電優越。在中芯可做的事比弘芯多，因中芯能力也較強，本身已有先進封裝的基礎，現在中芯的先進製程技術已做到14納米、「N+1」、「N+2」，因此相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

14納米製程是中芯第一代FinFET(鰭式場效電晶體)工藝；「N+1」是第二代FinFET工藝，據稱目前已處於客戶產品驗證和小量試產階段；「N+2」被指可對標台積電當年不用極紫外光(EUV)光刻機的首代7納米製程。

蔣尚義是台積電能超越半導體發源地美國的關鍵人物，曾在台積電甚有人氣，被暱稱為「蔣爸」，2016年過檔中芯出任獨立非執行董事。中芯亦成功挖得同樣曾任台積電的現任聯合首席執行官梁孟松。這意味內地將決「芯」集中資源力谷中芯！

另外，中芯披露遭美國購買了公司部分證券的人士提出訴訟，指控其違規，並尋求未確定金額的經濟補償。目前正評估事宜並將積極抗辯。

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