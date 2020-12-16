歐股個別發展　福士汽車急升7%

歐洲股市周二(15日)個別發展，英國富時100指數收報6,513點，跌18點或0.28%；法國CAC指數收報5,530點，升2點或0.04%；德國DAX指數收報13,362點，升139點或1.06%。

瑞典時裝零售商H＆M表示，其第四季度的銷售額按年下降了15%，跌幅小於預期，原因是第三季度的強勁的復甦有望延伸至第四季，H＆M收市跌2.9%。

福士汽車管理架構重組，集團將創建一個專注於技術的新管理委員會職能，將由Thomas Schmall領導，福士汽車股價急升7.62%。

英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)斥資390億美元(約3,042億港元)收購美國生物科技公司Alexion Pharmaceuticals，阿斯利康全日下挫2.43%。

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