製造業回流夢碎？疫情期間美國民眾瘋搶中國貨

美國政界原本以為中美兩國的貿易往來會因為新冠肺炎疫情而受到影響，但最新數據卻顯示，大量中國入口商品在美國大賣，主要由於美國疫情仍在升溫，實體店大受影響，因此很多民眾在假期購物季度中，網購中國製傢俱、電器、玩具等過節。

外媒報道，中國11月對外貿易順差754.3億美元創新高，主要受益於出口較去年同期相比意外增長21.1%，尤其是出口到美國最多。中國11月對美出口增加46.1%，至519.8億美元的紀錄新高。

報道指，在今年稍早時間，美國兩黨政客原來預期疫情將是減少與中國貿易的機會，令海外的製造業工廠回流美國，但這個期望落空了。即使美國總統特朗普努力限制對華貿易，包括對中國3,600億美元的商品加徵關稅，但卻未看出全球供應鏈回流美國，相反疫情在美國升溫，進一步鞏固了中國製造業的地位。

經濟研究機構Peterson Institute資深研究員Mary Lovely表示，美國今年從世界各地的進口總額將少於去年，但中國商品佔美國整體進口的比例很可能上升。

Lovely續說，這意味到中國經濟復甦加快，加上美國民眾現時大量購買中國貨，已經幾乎抵銷了特朗普對華加徵關稅的影響。

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