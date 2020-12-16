美股收市：道指漲337點　標指結束4連跌

儘管歐美疫情惡化促使各地收緊防疫措施，但憧憬財政刺激經濟方案談判取得進展，美股周二(15日)上漲。道指收報30,199點，升337點或1.13%；標指收報3,694點，升47點或1.29%，結束連續4日跌勢；納指收報12,595點，升155點或1.25%。

蘋果公司(Apple Inc.)據報計劃明年上半年把iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期多近30%，股價全日升5.01%，收報127.88美元。

美國食品及藥物管理局(FDA)表示，由生化公司Moderna研發的新冠肺炎疫苗有效率達94.1%，料周末成為第2隻開始付運的疫苗。Moderna股價收市急挫5.06%。

新股市場繼續是市場焦點。上周掛牌的送餐平台DoorDash及短租住宿平台Airbnb「高價」上市不久就遭券商唱淡，周一(14日)股價分別瀉8.57%及6.64%，前者周二收報158.89美元，挫0.69%；後者跌4%至124.8美元。券商Gordon Haskett下調Airbnb投資評級至「跑輸大市」，雖把目標價由77美元調高至103美元，但較現水平低約兩成。

至於9月上市前獲巴菲特入股的雲端軟件商Snowflake，將有大量股份周二解禁出售，股價周一率先挫7%，周二收報328.61美元，微跌0.16%。

聯儲局周二起召開為期兩天的貨幣政策會議，Axi首席市場策略師Stephen Innes表示，美國近期的封鎖措施意味市場會需要更多刺激措施，無論是財政方面還是來自聯儲局。Innes指出，儘管在疫苗出現後，聯儲對進一步寬鬆會更謹慎，但仍可能會給出進一步QE的信號。

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