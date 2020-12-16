永利澳門擬發行額外7.5億美元優先票據

該公司估計，提呈發售額外票據的所得款項淨額約7.659億美元(約59億港元)，擬用於促進償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項。

該公司正向聯交所申請以僅向專業投資者發行債務的方式上市及批准買賣額外票據，並已接獲聯交所就額外票據上市發出的合資格函件。

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