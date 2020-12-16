新股專輯：云想科技超購113倍 遠洋服務定價5.88元
2020年12月16日 07:08
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新股云想科技(02131)公布招股結果，香港公開發售部分獲得113.45倍超額認購，國際發售部分獲5.37倍超額認購，每股定價6.98港元，接近招股價範圍上限，集資淨額約12.934億元。
公司為短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商，每手1,000股，認購1手中籤率10%，最少申請25手才穩獲1手。
由遠洋集團(03377)分拆的綜合性物業管理服務提供商遠洋服務(06677)亦公布招股結果，香港公開發售部分獲7.91倍超額認購，國際配售獲3.07倍超額認購，每股定價5.88元，集資額淨約16.346億元，每手500股，認購1手中籤率15%，最少申請9手才穩獲1手。
2隻股份同於周四(17日)在主板掛牌。
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