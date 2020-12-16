【股市剖析】陳樂怡：華力谷內需 消費股值博
2020年12月16日 07:30
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歐美疫情嚴峻，封城措施升級，疫情及社交距離措施再度成為投資焦點。加上，科網股持續受監管風險所困擾，表現拖累大市。港股周二跌182點，至26,207點；國指跌43點，至10,399點；科技指數跌34點，至8,094點。大市成交額為1,441億元。阿里巴巴(09988)及京東(09618)分別跌2.2%及2.8%。油組調低明年原油需求預測，中海油(00883)跌2.6%。
中國11月社會消費品零售總額為39,514億元人民幣，按年增長5%，增速較10月加快0.7個百分點，符合預期。其中，除了汽車以外的消費品零售額35,497億元人民幣，增長4.2%。由於中國經濟穩步復甦，加上政府加大力度鼓勵內需，消費板塊為明年的重點投資主題。
短線而言，寒冬效應利好冬季服飾需求。國際品牌均看好大中華區第四季度銷售表現，加上疫情促使品牌加快數碼化，線上銷售渠道增長強勁，建議關注Nike及Adidas經銷商滔搏(06110)。
此外，內地宣布到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將較2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。受消息帶動，光伏板塊整體表現強勁，惟板塊短期內累升不少，個別盈利紀錄不穩的小型股亦有可觀回報，投資者宜注意高位波動風險。投資者另可關注走勢相對落後，但同樣受惠國策支持的風電板塊，個股包括龍源電力(00916)及金風科技(02208)。
展望後市，科技股繼續受反壟斷法所困擾，預期表現仍將疲弱。加上臨近年底，投資者入市意欲大減，港股通南向資金流入放緩。此外，離疫苗普及仍有一段時間，在此期間冬天疫情料持續惡化，投資者關注收緊社交距離措施的影響。港股欠缺新的催化劑，資金只是集中在部分熱炒股，整體表現乏力，後市有機會考驗26,000點支持位。
另方面，新世界發展(00017)旗下大圍站柏傲莊自10月推出以來，售出超過2,000個單位，套現200億元以上，全年售樓目標已提早完成，亦有利套取更多資金，予旗下其他發展項目。公司繼以32億元出售新世界巴士之後，將進一步減持其他非核心投資，目標共套現130至150億元。此外，受惠於未來5年大量新項目落成，物業收租業務處於高增長期。現價較帳面值折讓55%，美元弱勢或成為股價催化劑，目標價睇41元，止蝕價為33元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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