【股市剖析】陳樂怡：華力谷內需　消費股值博

中國11月社會消費品零售總額為39,514億元人民幣，按年增長5%，增速較10月加快0.7個百分點，符合預期。其中，除了汽車以外的消費品零售額35,497億元人民幣，增長4.2%。由於中國經濟穩步復甦，加上政府加大力度鼓勵內需，消費板塊為明年的重點投資主題。

展望後市，科技股繼續受反壟斷法所困擾，預期表現仍將疲弱。加上臨近年底，投資者入市意欲大減，港股通南向資金流入放緩。此外，離疫苗普及仍有一段時間，在此期間冬天疫情料持續惡化，投資者關注收緊社交距離措施的影響。港股欠缺新的催化劑，資金只是集中在部分熱炒股，整體表現乏力，後市有機會考驗26,000點支持位。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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