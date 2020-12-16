【市前重點睇】道指漲337點　紐約期金升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.48；港匯反覆處7.7509；離岸人民幣(CNH)為6.5183；美元兌日圓報103.64；歐元企1.2154；英鎊見1.3443。金價報1,851.8美元。布油續企50美元關之上；紐油徘徊於47美元。道指期貨偏軟。

●數據供應商MSCI明晟表示，會將10家中資公司的股票，自旗下部分指數中剔除。納斯達克和富時羅素早前已公布，於旗下指數中剔除部分中資公司股票。

●美國財政部公布，10月份中國為美國國債第二大海外持有國，其持有量按月減少77億美元，為連續第5個月減持，至總額約1.05萬億美元，創2017年1月以來近4年新低。

●中國11月對外貿易順差754.3億美元創新高，主要受惠於出口較去年同期相比意外增長21.1%，尤其是出口到美國最多。該月對美出口增加46.1%，至519.8億美元的紀錄新高。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,358點，升151點或0.57%。

●即月恒生指數夜期收報26,370點，升132點，高水163點，成交11,692張。

●「股神」巴菲特多年副手、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)預期，隨着疫苗廣泛分發，疫情的影響將會在1年內逐漸消失，但警告未來10年股市回報將較過去10年遜色，主因放水及財赤皆過激，猶如玩火！

●「股神」巴菲特促請政府盡快採取行動通過新一輪紓困方案，給經濟帶來支持，並形容為處於「經濟戰」中，又警告目前對小企業的救助措施並沒有幫助它們走出困境。

●紐約2月期金收報每安士1,855.3美元，升1.3%，脫離最近約兩周低位。

●紐約1月期油收報每桶47.62美元，升63美仙或1.34%；布蘭特2月期油收報每桶50.76美元，升47美仙或0.93%。

●英國富時100指數收報6,513點，跌18點或0.28%；法國CAC指數收報5,530點，升2點或0.04%；德國DAX指數收報13,362點，升139點或1.06%。

●新股專輯：藍月亮暗盤差價大，頂頭槌飛大戶賺30萬。

●皇冠度假集團捲入2新官司，股東及前僱員分別索償。

●德勤又辭核數師，一年以來涉102企。

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