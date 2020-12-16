【股民熱話】全球踏入驚慄36天？若拜登主政　5大新秩序你要知

如無意外，2021年1月21日，將會是新一任美國總統上任的日子。如今距離此日，尚餘36天，美國甚至全球似乎正步入「驚慄」的36天，皆因現任總統特朗普至今似乎仍然對大選結果不服，諸多小動作，包括在離任前先是更換國防部長，之後再更換司法部長，令人聯想到，呢位狂人總統會否用極端手段推翻大選結果。

講番拜登，據講已拿下足夠的選舉人票，成候任美國總統。正路去諗，若然拜登順利入主白宮後，呢個世界會有咩變化呢？以下是5大預測：

首先，科技巨企將面對更大的反壟斷調查風險，被迫「拆骨」或被判繳巨額罰款，今年全球股市炙手可熱的科技明星股，明年可能有難！

第2，美國經濟將走出谷底，主要是疫情漸漸受控，以及政局底定後，美國政府推出刺激經濟措施終有望到位，須要留意美政變化，畢竟即使中長期而言美元下跌周期未變，但期間也會有反彈浪。

第3，中美或重新展開貿易談判，一則是回應美國內部認為對華開徵關稅損及美國人利益的說法，二則亦要跟中國再就貿易問題討價還價，說不定出來的結果會比特朗普政府所定的更辣。

第4，美國可能研究加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，一則要重建美國在亞太地區經濟的影響力，二則要聯合盟友抗衡中國有份參與的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)。表面上，美國不再「獨來獨往」，世界會少點麻煩，但實際上，若美國更積極參與國際事務，只怕中國的處境會更艱難，意味中國的日子不一定比特朗普時代好過。

第5，全球新能源投資將進入黃金10年。事緣拜登早已表明，會讓美國重新加入《巴黎氣候協定》，並明確表示美國將在2025年現溫室氣體排放量比2005年減少28%的目標。如是者，綠色科技、新能源投資氣氛有望重展活力，股民選股不妨多加關注。

不過，整體上，針對中國的問題，拜登至今未有好明確表明戰略，其對香港問題的態度暫亦無從掌握。說不定圍繞中美貿易戰、科技戰和金戰的問題，拜登主政下變數比特朗普時代更大，相關的風險不可不察。

到底未來呢個多月係咪真咁「驚嚇」，筆者都唔敢講，但就真係囉囉攣唔自在。誠如筆者之前所講，驚就暫時離手，等明年1月下旬明朗化再謀入市，總好過炒得唔安樂，進退失據。

東網產經專欄作者 帥哥

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