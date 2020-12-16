【專家點評】古勝：建行跌至吸引水平？

自上月中之後，恒指一直窄幅上落，大致喺26,200至27,000之間橫行，尋日(15日)又再番到26,000邊緣，收跌182點報26,207點，成交金額1,440億元。港股繼續悶局，但技術上營造圓頂向下，後市似乎唔係咁樂觀，短線26,000點不容有失。

再講番環球局勢，雖然尋日拜登獲得足夠選擇人票成為候任美國總統，不過距離明年1月中正式就職仲有30幾日，期間變數仍大，未來到時真係特朗普強勢連任，一定係今明兩年最大的黑天鵝事件。

東網產經專欄作者 古勝

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