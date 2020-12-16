【專家點評】古勝：建行跌至吸引水平？
2020年12月16日 08:15
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自上月中之後，恒指一直窄幅上落，大致喺26,200至27,000之間橫行，尋日(15日)又再番到26,000邊緣，收跌182點報26,207點，成交金額1,440億元。港股繼續悶局，但技術上營造圓頂向下，後市似乎唔係咁樂觀，短線26,000點不容有失。
再講番環球局勢，雖然尋日拜登獲得足夠選擇人票成為候任美國總統，不過距離明年1月中正式就職仲有30幾日，期間變數仍大，未來到時真係特朗普強勢連任，一定係今明兩年最大的黑天鵝事件。
個股方面，可以考慮一下近月有轉活迹象的建設銀行(00939)。大行野村發表研究報告預期，建行貸款在2020至2022財年分別增長12%、11%及10.5%，純利預測分別上調0.2%、8.2%及18%，料今年不良貸款率預測維持在1.56%不變。將建行的目標價上調至7.64元，重申「買入」評級。以昨日收市價5.74元計，往績市盈率5倍，息率有6厘，防守性頗高。
走勢方面，建設銀行(00939)由7月初至今似係頭肩底向上，不過最近11月中及12月初兩次上試6.2元都未能企穩而向下調整，短線若失守50天線，可考慮於5.4元小注博反彈，中線阻力位6.2元，向下跌穿4.9元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
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