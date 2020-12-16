又多1間！MSCI於旗下部分指數剔除10隻中資股票
2020年12月16日 08:18
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數據供應商MSCI明晟表示，會將10家中資公司的股票，自旗下部分指數中剔除，並將於截至2021年1月5日營業時間結束時生效。
涉及的10隻股票包括：中芯國際(00981)、中交建AH(01800)(601800)、中國衛星(600118.SH)、中鐵建AH(01186)(601186.SH)、中車AH(01766)(601766.SH)、海康威視(002415.SZ)及中科曙光(603019.SH)。
不過該公司指，將推出幾個保留這些中資公司股票的新版本指數。
此前，納斯達克及富時羅素已公布，於旗下指數中剔除部分中資公司股票。
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