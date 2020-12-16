亞洲股市：日股漲百點　韓澳股穩升

亞洲主要股市早段普遍向好，日本日經225指數最新升92點或0.3%，至26,783點。日本11月份出口按年下跌4.2%，大幅差過市場預期升0.5%，且已連跌24個月，為有紀錄以來最長跌勢；而進口亦按年下挫11.1%，市場預期下跌10.5%。

南韓首爾綜合指數最新升8點或025%，至2,764點。11月份失業率為4.1%，較預期4.2%略低；前值為4.2%。

澳洲悉尼普通股指數最新漲78點或1.1%，報6,945點。

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