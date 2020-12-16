中芯國際停牌　傳高層再醞釀變動

中芯周二(15日)公布，曾於台積電任高層的蔣尚義獲委任為公司第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員，自2020年12月15日起生效。

另有消息傳出，同樣出身台積電的中芯國際聯合首席執行官梁孟松已向董事會遞交書面辭呈。據內媒報稱，梁在書面辭呈中稱，他是在12月9日才接獲董事長周子學電話告知此事，他對此「感到十分錯愕與不解」，「深深的感到已經不再被尊重與不被信任」；中芯正積極與梁核實其真實辭任之意願，任何公司最高管理層人事變動，以公告為準。公司於港交所刊發公告指待公布內幕消息。

蔣尚義現年74歲，在台積電牽頭了0.25μm、0.18μm、0.15μm、0.13μm、90nm、65nm、40nm、28nm、20nm及16nm FinFET等關鍵節點的研發，並曾任台積電研發副總裁。於2013年底退休時，職位是共同首席運營官。之後，曾擔任台積電董事長顧問、曾於2016年12月20日至2019年6月21日擔任中芯獨立非執行董事，以及武漢弘芯半導體製造有限公司首席執行官。

另外，數據供應商MSCI明晟表示，會將10家中資公司的股票，包括中芯國際等，自旗下部分指數中剔除，並將於截至2021年1月5日營業時間結束時生效。

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