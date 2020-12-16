A股快報：滬深股市穩升　酒股有支持

內地股市穩升，滬綜指高開4點或0.12%，報3,371點；深成指高開28點或0.2%，至13,791點；創業板指數高開5點或0.2%，至2,764點。

板塊方面，釀酒股升0.7%，金融、有色金屬及石油股齊升0.2%；船舶製造及飛機製造股齊跌0.2%，而水泥股領跌0.4%。

中芯最多挫逾9%，低見52.68元人民幣。公司於周二(15日)公布，曾於台積電任高層的蔣尚義獲委任為公司第二類執行董事、董事會副董事長及戰略委員會成員，自2020年12月15日起生效。另有消息傳出，同樣出身台積電的聯合首席執行官梁孟松已向董事會遞交書面辭呈。據內媒報稱，梁在書面辭呈中稱，他是在12月9日才接獲董事長周子學電話告知此事，他對此「感到十分錯愕與不解」，「深深的感到已經不再被尊重與不被信任」；而中芯回應指正積極與梁核實其真實辭任之意願，任何公司最高管理層人事變動，以公告為準。

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