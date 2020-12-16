傳貓眼娛樂低價奪康文署票務系統標書 購票通：港公司難競爭
2020年12月16日 09:38
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傳貓眼娛樂奪康文署票務系統標書
康文署與合作近14年，負責營運票務系統的購票通(Cityline)將於明年分手。據悉，內地最大票務網站貓眼娛樂(01896)在「價低者得」的原則下，已中標康文署新一份合約，而中標價僅9,170萬港元，較7年前更低。
康文署票務系統及營運服務今年2月重新招標。消息稱，除貓眼娛樂及爭取續約的購票通外，還有約3家公司有入標。對於未能續約，購票通直言以新中標價，難以支持在香港的經營成本。購票通對上一次合約價值估計約1.23億元，至今次中標價較上次低約25%，估計拆帳會較現時每張門票8元更低，本港公司難以競爭。
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