中央經濟工作會議將召開　分析籲關注兩大重點

中央經濟工作會議據報本周召開，將列出2021年的經濟工作重點。分析預計，中國政府將再度注重減緩債務成增長步伐，以及保護經濟免受中美緊張關係的衝擊。

為應對新冠肺炎衝擊，中國今年放鬆了財政和貨幣政策。分析指出，中國對疫情防控確保今年經濟實現增長感到滿意，但債務急劇增加和公司接連違約的情況下，相信會議將提供政策收緊快慢的線索。分析警告，任何提早行動的信號都可能進一步打壓市場情緒。2021年即將進入另一個五年，因此是十四五規劃開局之年，意義重大。

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