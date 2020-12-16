新冠肺炎：加國央行行長警告疫情短期加劇經濟破壞
2020年12月16日 10:10
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（Getty Images圖片）
加拿大央行行長Tiff Macklem表示，雖然疫苗的進展讓人們看到曙光，但第二輪疫情短期內可能加劇經濟受到的破壞。
Macklem坦言不確定性仍然很高，預計未來幾個月將是困難時期，新的防疫限制可能逆轉近期的經濟增長。但好的方面，疫苗的新聞讓人相信正常的活動，能夠在明年晚些時候恢復。
此外，Macklem又談到加強出口的必要性，並重申利率將長期維持低位。
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