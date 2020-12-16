新股專輯：藍月亮升幅收窄至近20% 市值突破900億元
2020年12月16日 10:10
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內地洗衣液品牌藍月亮(06993)周三(16日)首日掛牌，開市報15.32港元，其後迅速飆上16.5元，較定價13.16元高3.34元或25.3%；最新升幅收窄至19.3%，報15.7元，成交金額42.55億元，市值突破900億元。
藍月亮獲逾45.47萬人認購，超額認購300.33倍，其中約18.23萬為一手黨，中籤率為55%，在熱捧新股中算是分貨率較高，認購20手穩中1手。該股錄得33張「頂頭槌飛」，每張獲派498手，以孖展息率2.88厘借九成計算，6日孖展息約21.15萬元，意味首日升約6.53%才可「回本」。
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