新股專輯：藍月亮升幅收窄至近20%　市值突破900億元

藍月亮獲逾45.47萬人認購，超額認購300.33倍，其中約18.23萬為一手黨，中籤率為55%，在熱捧新股中算是分貨率較高，認購20手穩中1手。該股錄得33張「頂頭槌飛」，每張獲派498手，以孖展息率2.88厘借九成計算，6日孖展息約21.15萬元，意味首日升約6.53%才可「回本」。

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