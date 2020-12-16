【專家點評】梁彥穎：散戶應要小心期貨協議內容

一般的期貨投資者都以為自己知道如何保障期貨投資風險，例如，買入一張期恒生指數期貨後，為防止市場大跌而導致過大損失，一般會都買入一張價外認沽期權來做對沖。但若恒生指數跌得太深太急，很多用來對沖的認沽期權都變成價內期權。一旦期權成為價內期權，市場就很少會再就此類期權作出買賣，原因是買權賣權等價理論(Put-Call Parity )。

如此一來，在價內期權沒有成交的時候，有期貨商只會把它們的價值當成上交易日的收市價。在只顧看着客户的户口金額，及忽略期權可對沖期指的特性下，期貨商竟可把「見紅」客戶的已對沖户口強行平倉。且強行平倉時，期貨交易商竟可不理會期貨及期權的不同投資風險特性，除了隨意決定其被平倉之先後次序，亦可任意決定其數量。當然，在有關的客戶協議上，期貨商已把以上權限放在條款上，而客戶簽名授權時並未有細心閱讀有關內容。

在以上不專業的強行平倉條款運作下，有期貨商竟然還可以在跌市的情況下，把客户本來正賺錢的熊跨強行平倉，並在平倉後追收損失。事緣也是因為剛巧熊跨中的較高行使價認沽期權沒有成交。

因此有讀者就事件向證監會投訴，但都不約而同收到類似答覆：因閣下的戶口出現保證金不足的情況，故此根據與閣下開戶時簽訂的客戶協議條款，可在未有事先知會閣下的情況下，於公開市場為閣下的未平倉合約進行強行平倉。因此未有足夠資料顯示有關事宜有明顯違反本會所執行的法規，本會未能進一步處理閣下的投訴。但對於讀者提及有良心期貨商按期權期貨特性監察客户户口，即使某些期權價值因沒有成交暫時為零而導致保證金不足，也不會強行平倉一事，證監會則不予置評。

以上情況出現，筆者認為是因為香港交易所要求每間期貨商皆須時刻符合有關按金要求，因此某些期貨商為簡化買賣管理系統，不理會期貨期權對沖特性，只要一看到客户户口出現負數，即一律都強行平倉。所以，奉勸投資者千萬莫只貪圖期貨商交易費用便宜，亦要細心檢視期貨商的強行平倉條款。另一方面，香港交易所不停推出新期貨期權產品，卻不理會陷阱無處不在，怎叫散户安心樂於嘗試？

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

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