諾獎得主席勒：仍睇好美股 惟大升市或不復再

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert Shiller)接受訪問時表示，股市投資者害怕錯過賺錢時機的情緒正在消退，雖然美股價格高企，但並未到達不考慮投資的程度。

席勒稱，投資者害怕錯過時機為帶動股市自3月23日低點反彈的主因，雖然這股情緒正在消退，巨大漲幅已是過去式，但他對股市看好的睇法未有改變。他補充，疫苗利好消息大幅提振市場，經濟將步入轉捩點，如果疫苗有效，將看到根本性的轉變，不只是心理上的轉折。

對於疫情之後的看法，席勒預測，就算防疫限制放寬或解除，仍有愈來愈多人接受並採取在家工作模式。不過，他對餐廳用餐、外賣和開車需求是否繼續受到抑制持保留態度。

另外，他認為支持今年科技股升勢的某些題材，將會持續到2021年。他同時補充，新冠肺炎病毒造成的恐懼將延續至少一年，疫苗不會帶來奇迹，對於疫苗能夠讓生活回歸正常的樂觀預期或者過高。儘管他強調在這種史上少見的情下難以預測市場走勢，惟股市已經脫離3、4月期間的極端負面情況。

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