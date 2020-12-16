日本12月製造業PMI創19個月新高　服務業PMI見3個月新低

根據日本Jibun銀行最新數據顯示，經季節性調整後的12月製造業採購經理人指數(PMI)初值，已從11月份49的終值增至49.7，雖仍在盛衰分界線50以下，惟創下19個月來新高，主要歸功於產出和新訂單減少幅度縮減，以及就業市場適度改善。

不過，日本經季節調整後的12月服務業PMI，從11月的終值47.8，降到跌至47.2，創下3個月新低。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020