【專家點評】鄭勤龍：恒指沽壓大　切記保持警覺

從卦象顯示，恒指走勢正處於《坎為水》變《風澤中孚》之中。在易經，「水」和「澤」為向下動力，今「坎為水」卦帶有「水」的元素，而「中孚」卦皆帶有「澤」的元素，因此若將其意象應用於其股價的預測上，便可預示恒指在短期內的沽壓仍然不輕。

承接上周預示港股仍有下調壓力的《地水師》變《雷水解》卦，恒指上周三在26,510點開市，隨後數日大市忽上忽落，表面上雖然是營造了一個有利投機者搏反彈的機會，然而最終大勢仍然是往下走。昨日指數下跌了182點，收報26,207點，可說是應驗了代表拉鋸情況的「師」卦卦象和，「水」性向下流的意象。

「坎為水」為易經四大難卦之一，代表着危險，由於「水」性向下流，而且《坎為水》為重坎卦，即大水之象，故此若將其象應用於恒指的表現上，或可預示大市的沽壓不容忽視。

「中孚」卦為風吹澤水之象，澤中之水本來是自然界中最為安定的，因此生長在澤邊的草木必然較為茂盛，所以能吸引鳥獸聚集。然而澤邊的草木卻未必能擋防禦強風來襲，澤面亦將會被掀引出洶湧波濤，投資者切記保持警覺做好防風部署。

玄學金融家 鄭勤龍

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