【專家點評】陳錦興：洛鉬新購銅鈷礦　受惠鈷價向好

大型科技股有調整壓力，資金分流至其他板塊，資源股是其中之一。洛陽鉬業擁有豐富的鈷礦資源，在美元轉弱及全球正大力發展電動車的背景下，鈷的商品價格中線看好，再加上併購消息，其股價雖然已升至年內高位，料短線仍有動力再升，突破4港元以上水平。

此外，內地新能源汽車銷售強勁，11月份新能源汽車銷量20萬輛，按月增24.1%，按年增長104.9%。由於全球正大力發電動車產業，鈷的需求只會愈來愈大，有利鈷的國際價格回升；加上預期在長期寬鬆及財政刺激下，美元趨勢將轉弱，資源股料可走出低迷，洛鉬未來盈利增長可望加快。

洛陽鉬業首三季淨利16.1億人民幣，增29.4%，預期今年全年盈利回復盈利正增長。當全球經濟明年逐步回復正常，電動車的產銷進一步加快，洛鉬未來兩年盈利增速有望提升，有利估值重估。建議3.8港元吸納，目標價4.4元，止蝕3.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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