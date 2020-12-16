【專家點評】鄧聲興：中教控股業績勝預期
2020年12月16日 10:51
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中教控股(00839)公布，最新獲得批准額外的專項招生計劃已完成，2020/21學年的實際新生註冊人數為4.52萬和在校生總人數為24.16萬，各自相對於上一年的增長比率為61%和35%。
集團年度業績勝預期，毛利持續擴張，加上集團計劃提升3間學校至大學級數，為集團盈利提供增長動力。集團現有44億元人民幣現金，有助未來業務發展機會，加上早前新收購學校，對集團未來前景有正面推動影響。向上阻力位為17港元，向下支持位為13元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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