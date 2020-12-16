【專家點評】鄧聲興：中教控股業績勝預期

集團年度業績勝預期，毛利持續擴張，加上集團計劃提升3間學校至大學級數，為集團盈利提供增長動力。集團現有44億元人民幣現金，有助未來業務發展機會，加上早前新收購學校，對集團未來前景有正面推動影響。向上阻力位為17港元，向下支持位為13元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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