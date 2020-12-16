歐盟針對Google等科企推數碼市場法　違規最高可罰全年收入10%

歐盟周二(15日)公布《數碼市場法》和《數碼服務法》草案，是近20年來最大的相關修訂，它修改了有關「把關者」(gatekeeper)的定義，影響Google、Facebook等科技巨擘，目的是加強監管平台內容及確保企業有公平競爭環境。企業若違反規定，或面臨達佔其全年全球總收入6%至10%的罰款。

根據歐盟的新定義，凡擁有數百萬歐洲用戶、業務涉及搜尋引擎或網上廣告等至少兩個數碼服務範疇的科企，就列為「把關者」 。有媒體引述接近歐盟委員會的消息人士指，10大科企被列為「把關者」，包括美國亞馬遜、蘋果、Google、Facebook、微軟、SnapChat、中國阿里巴巴、字節跳動、南韓三星及全球訂房網站Booking.com。

其中《數碼服務法》要求網上平台對它們的產品和服務負更多責任，包括移除失德的買賣者以及快速移走非法內容，例如仇恨言論。違反規定的企業或會被罰其全年全球總收入6%的金額。

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